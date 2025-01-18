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السبت 18 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على رئيس مركز ومدينة الرياض بالمستشفى العام

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد الحالة الصحية لرئيس مركز ومدينة الرياض
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زار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمستشفى كفر الشيخ العام، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، معربًا عن تمنياته له بالشفاء العاجل والعودة إلى ممارسة عمله.
كما تابع محافظ كفرالشيخ، الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالأقسام والعيادات الخارجية بمستشفى كفرالشيخ العام، مكلفاً بتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية، وتحسين الخدمات المقدمة، مشددًا بحسن معاملة المرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، الدكتور حسين عبدالرزاق، مدير مستشفى كفرالشيخ العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

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