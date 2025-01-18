محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة برينتفورد في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الأخير، حيث يقود النجم المصري محمد صلاح هجوم الفريق، بجانب الثنائي كودي جاكبو ولويس دياز.

شهد تشكيل ليفربول بعض التغييرات، أبرزها مشاركة كوستاس تسيميكاس في مركز الظهير الأيسر بدلاً من أندي روبرتسون، وذلك بقرار من المدرب الهولندي آرني سلوت.

تشكيلة ليفربول الرسمية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرج، دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز، محمد صلاح

يسعى محمد صلاح وزملاؤه إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة، بهدف تعزيز صدارتهم في جدول الدوري الإنجليزي وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين، مثل نوتينجهام فورست وأرسنال.

تأتي هذه المباراة في ظل آمال كبيرة لجماهير ليفربول بأن يظهر الفريق أداءً قويًا يعيد الثقة للجميع، تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي يعمل على معالجة نقاط الضعف والعودة إلى الطريق الصحيح في المنافسة الشرسة بالدوري.