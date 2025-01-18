الاثنين.. القومي لحقوق الإنسان يحتفل بانتهاء برنامج التعاون المشترك مع صندوق الأمم المتحدة

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان احتفالية ختامية يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025 ، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر.

يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.

يتضمن الحدث حضور ومشاركة شخصيات بارزة، من بينهم:

الوزيرة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة ،

الدكتورة ايمان كريم امين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم امين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان ،وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني ، عدد من الجهات المعنية ،كافة الجهات التي شاركت في أعمال الأنشطة الخاصة ببرنامج العمل المشترك، والتي ساهمت في نجاح الأنشطة وقدمت العديد من المقترحات والتوصيات اللازمة لدعم الحقوق الإنجابية والجنسية وغرس ثقافة حقوق الإنسان وضمان التمتع بها.

يأتي هذا الحدث في إطار التزام المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية، ودعم الجهود الوطنية في تنفيذ التوصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.