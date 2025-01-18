التشكيلة الرسمية لمواجهة ليستر سيتي وفولهام

أعلن ناديا ليستر سيتي وفولهام عن التشكيلة الرسمية التي سيدخل بها كل فريق المواجهة المنتظرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين في تحقيق مركز متقدم.

تشكيلة ليستر سيتي:

حراسة المرمى: ستولارشيك.

خط الدفاع: جاستن، فيسترجارد، فايس، كريستيانسن.

خط الوسط: وينكس، سوماري، الخنوسي.

الهجوم: مافيديدي، أيو، فاردي.

تشكيلة فولهام:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كاستانيي، أندرسن، باساي، روبنسون.

خط الوسط: بيرغ، لوكيش.

خط الهجوم: ويلسون، سميث-رو، إيووبي، خيمينيز.

ويدخل الفريقان بتشكيلات تعكس قوتيهما، حيث يعتمد ليستر سيتي على خبرة فاردي في قيادة الهجوم، بينما يعتمد فولهام على قوة وسطه بقيادة بيرغ وسرعة خيمينيز في الهجوم.