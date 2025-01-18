ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيلة الرسمية لمباراة وست هام وكريستال بالاس

ويست هام
ويست هام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن كل من نادي وست هام يونايتد وكريستال بالاس عن التشكيلتين الرسميتين لمواجهتهما المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المراكز.

تشكيلة وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: وان-بيساكا، مافروبانوس، كيلمان، كريسويل.

خط الوسط: إيمرسون، ألفاريز، رودريجيز، سوتشيك. 

الهجوم: كودوس، باكيتا. 

تشكيلة كريستال بالاس:

حراسة المرمى: هندرسون. 

خط الدفاع: مونوث، ريتشاردز، لاكروكس، جيهي، ميتشيل. 

خط الوسط: هيوز، كامادا.

الهجوم: سار، إيزي، ماتيتا. 

ويدخل الفريقان المباراة بتشكيلات قوية تعكس الطموح في تحقيق النقاط الثلاث، ويعول ست هام على خبرة لاعبيه خاصة في خط الوسط والهجوم، بينما يسعى كريستال بالاس للاستفادة من سرعة لاعبيه مثل إيزي وسار.

وست هام يونايتد كريستال بالاس منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز النقاط الثلاث تشكيلات ست هام يونايتد وكريستال بالاس