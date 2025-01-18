التشكيلة الرسمية لمباراة وست هام وكريستال بالاس

أعلن كل من نادي وست هام يونايتد وكريستال بالاس عن التشكيلتين الرسميتين لمواجهتهما المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين في صراع المراكز.

تشكيلة وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: فابيانسكي.

خط الدفاع: وان-بيساكا، مافروبانوس، كيلمان، كريسويل.

خط الوسط: إيمرسون، ألفاريز، رودريجيز، سوتشيك.

الهجوم: كودوس، باكيتا.

تشكيلة كريستال بالاس:

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: مونوث، ريتشاردز، لاكروكس، جيهي، ميتشيل.

خط الوسط: هيوز، كامادا.

الهجوم: سار، إيزي، ماتيتا.

ويدخل الفريقان المباراة بتشكيلات قوية تعكس الطموح في تحقيق النقاط الثلاث، ويعول ست هام على خبرة لاعبيه خاصة في خط الوسط والهجوم، بينما يسعى كريستال بالاس للاستفادة من سرعة لاعبيه مثل إيزي وسار.