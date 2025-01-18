ننشر خارطة القوافل الطبية المجانية في قرى محافظة دمياط

أعلنت مديرية الصحة عن خطة القوافل الطبية المجانية للنصف الأول من العام الجارى ٢٠٢٥ ، والتى ستشمل ٣٠ قرية بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا وفقًا لما هو موضح بالجداول المرفقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ، والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

والجدير بالذكر أن القوافل الطبية تتضمن عيادات تخصصية متنقلة ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

كما أصدرت مديرية الصحة في دمياط تقريرًا حول جهود القوافل الطبية خلال عام ٢٠٢٤ بإجمالى ٧٩ قافلة شملت جميع المراكز والمدن وقدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى نحو ٩٦٦٤٧ مواطن حيث تلقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، حول جهود وانجازات القوافل الطبية على مدار عام ٢٠٢٤، حيث تقوم بتنفيذها إدارة القوافل بالمديرية لتقديم الخدمات العلاجية و الطبية المجانية للمواطنين بكافة المناطق، وتشمل عيادات تخصصية متنقلة و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

حيث تم عقد ٧٩ قافلة طبية على مدار العام الماضي شملت جميع المراكز والمدن ، قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى نحو ٩٦٦٤٧ مواطن، وتم تحويل ٦٦٧ حالى لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و فحص ٢٣٦٢ بالأشعة، و٢٣٥٥ حالة أخرى بالسونار، علاوة على إجراء ٢٣٨٨٨ بمعمل الدم، و ٢٦٤٣ بمعمل الطفيليات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٢٧٦ حالة.

هذا وقد ثمن "المحافظ" الجهود التى تتم من خلال القوافل الطبية لتوفير الخدمات الطبية بالمجان للأهالى بكافة المناطق، و التخفيف عن كاهلهم، علاوة على ما تقوم به من جهود لمتابعة المرضى وتحويل بعض الحالات لاستكمال العلاج بالمستشفيات، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لاستكمال خطط القوافل الطبية لتغطية المحافظة بأكملها، والتعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان لدعم تلك الجهود.

شهد وكيل وزارة الصحة في دمياط استلام جهاز إزالة المياه البيضاء بمستشفى الرمد بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط.

شهد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة استلام مستشفى الرمد بدمياط لجهاز فاكو فيتريكتومى لازالة المياه البيضاء بالموجات الصوتية وعمليات الشبكية والجسم الزجاجى.

كما صرح الدكتور حسام الصعيدي ان هذا الجهاز يعد من احدث الاجهزة الطبية بهذا المجال والذى سيساهم في اجراء جميع عمليات الشبكية والجسم الزجاجى بالمستشفى وسيؤدي إلى المساهمة بشكل كبير في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية.