هاري كين يقود بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أعلن نادي بايرن ميونيخ التشكيلة الأساسية لمباراته المرتقبة ضد فريق فولفسبورغ في الدوري الألماني.

يدخل العملاق البافاري اللقاء بتشكيلة مليئة بالنجوم، مع تطلعات لتحقيق الفوز ومواصلة تقديم أداء مميز.

تشكيلة بايرن ميونيخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو ، مين-جاي

خط الوسط: كيميش ، جوريتزكا ، ليمر

خط الهجوم: كين ، ساني ، كومان ، أوليسي ، ديفيز

بايرن ميونيخ يتطلع إلى تقديم أداء قوي بقيادة القائد مانويل نوير ونجم الهجوم هاري كين، بينما يعتمد الفريق على قدرات كيميش وجوريتزكا في صناعة اللعب وضبط الإيقاع. في المقابل، يتطلع فولفسبورغ لاستغلال أي نقاط ضعف لتحقيق نتيجة إيجابية.