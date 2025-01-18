تعليم الأقصر: لا شكاوى من امتحان العربي بامتحانات الشهادة الإعدادية

أعلن الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أن غرفة عمليات التعليم لم تتلق أي شكاوى حول امتحان اللغة العربية اليوم في لجان محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أنه طمأن أولياء الأمور بنفسه أمام بعض اللجان خلال تفقده لبعض المدارس في أول ايام امتحانات الشهادة الاعدادية.

وكيل تعليم الأقصر

وأبدى الطلاب فرحتهم بسبب سهولة امتحان اللغة العربية اليوم السبت، فيما عدا بعض النقاط في سؤال النحو، موضحين أن الامتحان كان في مجمله سهلا ولا يوجد به أي غموض.

١٨٠١٦ طالباً وطالبة بالأقصر يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

وأدى ١٨٠١٦ طالبًا وطالبة، امتحان الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة الأقصر، أمام 111 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية، حيث بدأت الامتحانات اليوم السبت، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأجرى اليوم السبت، الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولة بعدد من لجان الشهادة الإعدادية للاطمئنان على عملية سير الامتحانات، والتي تضمنت مدرستي الكرنك الإعدادية، والزناقطة الابتدائية التابعتين لإدارة الأقصر التعليمية، وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وأكد جارح خلال الجولة، على المنع البات لاصطحاب الهواتف المحمولة لأي سبب، وأنه حال ضبط أي طالب مخالف لذلك سيتم التعامل معه وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، موجهًا الملاحظين بضرورة توفير كافة سبل الراحة والهدوء اللازمين للطلاب داخل اللجان لتمكينهم من أداء الإمتحانات في مناخ وأجواء مناسبة، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، وعدم ترك أسئلة دون إجابة.

وكانت مديرية التربية والتعليم فى محافظة الأقصر، قد أنهت استعدادتها لامتحانات الشهادة الإعدادية، وعقدت اجتماعات مكثفة مع مديرى الإدارات، ولجنة امتحانات الشهادة الإعدادية لمناقشة كل الاستعدادات المنظمة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ووضع آليات للتعامل مع أي عقبات مفاجئة.

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