السجن المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة سائق بالإكراه في منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم بسرقة سائق توك توك بالإكراه وحيازة سلاح أبيض (مطواة)، في منطقة منشأة ناصر.

تفاصيل الواقعة

بدأت القضية عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين أن 3 متهمين اعتدوا على سائق توك توك وسرقوه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأجرت الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة وجمعت المعلومات اللازمة، لتتمكن من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة، نجحت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين الثلاثة، واتضح أن اثنين منهم يحملان معلومات جنائية سابقة.

اعترافات المتهمين

أقر المتهمون خلال التحقيقات بارتكابهم الواقعة، وأوضحوا أنهم استهدفوا المجني عليه تحت تهديد السلاح لسرقة أمواله، وبتفتيشهم عقب القبض عليهم، تم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة (مطواة) ومبلغ مالي.

الإجراءات القانونية

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات.