شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الأحد، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية و مائل للدفئ على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

كما يشهد غداً الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 40_60كم/س وارتفاع الامواج 2_3.5 م.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري ،20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 15 درجة.