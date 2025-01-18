وظائف شاغرة بهيئة المحطات النووية بمشروع الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتياجها لشغل 3 وظائف بمشروع الضبعة النووي الأولى مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحطة والثانية الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمحطة والأخيرة مدير الإدارة العامة للمرافق والخدمات الهندسية بالمحطة.

جاء ذلك برئاسة الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوفير بعض الوظائف الشاغرة للإعلان رقم 1 لسنة 2025 للعمل بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.

وأعلنت الهيئة حاجاتها لـ 40 فرد لشغل وظيفة مندوب أمن بنظام التعاقد بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

ومن المقرر أن تبدأ فى تلقي طلبات التقديم فى 2 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين وحددت باركود لمعرفة التفاصيل الخاصة بشروط الوظائف.