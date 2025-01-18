ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وظائف شاغرة بهيئة المحطات النووية بمشروع الضبعة

جانب من الوظائف
جانب من الوظائف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك احتياجها لشغل 3 وظائف بمشروع الضبعة النووي الأولى مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحطة والثانية الإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمحطة والأخيرة مدير الإدارة العامة للمرافق والخدمات الهندسية بالمحطة.

جاء ذلك  برئاسة الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوفير بعض الوظائف الشاغرة للإعلان رقم 1 لسنة 2025  للعمل بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات.
وأعلنت الهيئة حاجاتها لـ 40 فرد لشغل وظيفة مندوب أمن بنظام التعاقد بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

 ومن المقرر أن تبدأ فى تلقي طلبات التقديم فى 2 فبراير المقبل ولمدة أسبوعين وحددت باركود لمعرفة التفاصيل الخاصة بشروط الوظائف.

التواصل الإجتماعي فيس بوك بمشروع الضبعة النووي الضبعة النووي مدير عام إدارة الموارد البشرية مدير الإدارة العامة للمرافق والخدمات