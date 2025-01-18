6 مكاتب لتطعيمات الحج والعمرة بالأقصر.. تعرف عليها

تواصل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، غدًا الأحد، توفير تطعيمات الحج والعمرة فقط، بمكتب صحة وحدة العديسات بحري بالطود، ومكتب صحة وحدة الزينيه قبلي، مشيراً إلى أنه بذلك يصبح متوفر بالمحافظة عدد ٦ مكاتب لتطعيمات الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وكيل صحة الأقصر

وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه تم اليوم السبت، توفير تطعيمات الحج والعمرة بمكتب صحة وحدة الطارف بالقرنة، ومكتب صحة أرمنت، وسيتم بدءاً من غدا الأحد الموافق ١٩ يناير، توفير تلك الأمصال بمكتب صحة وحدة العديسات بحري بالطود، ومكتب صحة وحدة الزينية قبلي، هذا إلى جانب أستمرار تقديم خدمة تطعيمات الحج والعمرة بمكتب صحة ثان، ومكتب صحة إسنا، وذلك تسهيلاً علي المواطنين ومنع التزاحم والتكدس على مكاتب بعينها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز المكاتب بغرفة مستقلة وسلسلة تبريد جيدة لحفظ التطعيمات، حيث يتولى أعمال التطعيم فريق تطعيمات مدرب، ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بتكثيف جهود مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمات طبية بجودة عالية بشكل لائق بالمواطنين.

وكيل تضامن الأقصر يكشف تفاصيل وشروط بدء التقديم لحج الجمعيات

وكان محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، قد أعلن تفاصيل التقديم في حج الجمعيات، موضحاً أنه تم توزيع إخطارات لكافة الإدارات بالمدن بكافة التفاصيل والشروط لفتح الباب أمام الجمعيات في المحافظة، حيث تم فتح باب التقديم للجمعيات التي تتخطي 500 جمعية حول المحافظة، مع وضح شروط وقرارات معينة بأن تكون الجمعية عاملة وليست عليها أية مخالفات وتأخر في سداد أية مستحقات، كما يجب أن يكون الحاج عضو عامل بالجمعية العمومية للجمعية، وتوجد عدة تفاصيل موضحة بالكامل في بوابة إلكترونية موحدة للجميع.

وأكد بغدادي، أن مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًا لفحص كافة الشروط والتفاصيل وتوزيعها على الإدارات، للبدء فى تلقى الطلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لـموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، موضحًا أنه لن يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.