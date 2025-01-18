وزير الصحة: شمال سيناء تستوعب 500 حالة من مصابي وجرحى قطاع غزة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، أن محافظة شمال سيناء قادرة على استيعاب 500 حالة من المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة وسيتم نقل حالات لمحافظات أخرى وفق شدتها والتخصص، موضحًا أنه سيتم نقل حالات إلى مستشفيات بورسعيد والقاهرة والشرقية ودمياط وكفر الشيخ ومحافظات أخرى.

وأشار عبد الغفار في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، خلال تفقده نقطة تجمع اصطفاف سيارات الإسعاف في رفح المصرية، أن هناك سيارات موجودة بالمنطقة الجنوبية وسيارات أخرى موجودة بالمنطقة الشمالية لتدعم المنظومة بالكامل.

وأوضح، أن الـ 150 سيارة إسعاف تم حشدهم بمنطقة معبر رفح أو بشمال سيناء بشكل عام تكفي لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين وهناك ترتيبات لسيارات أخرى جاهزة للتحرك سريعًا في حال الاحتياج لنقل مصابين لمحافظات أخرى.