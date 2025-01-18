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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

كل ما تريد معرفته حول متلازمة الموت المفاجئ للطفل الرضيع

متلازمة موت الطفل
متلازمة موت الطفل الرضيع
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يتعرض عدد كبير من الأطفال الرضع علي مستوي العالم كل عام لأعراض متلازمة الموت المفاجئ "SIDS" ، نتيجة الاختناق أو الخنق في الفراش أو سبب غير معروف علميا ، وذلك في عمرأقل من عام ، وتتراوح نسبتها حوالي ٠.٥  لكل ١٠٠٠ طفل  .
ويقول الدكتور موسي علي موسي أخصائي طب الأطفال والحميات وحديثي الولادة بطب الأزهر، في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " عن أسباب وأعراض متلازمة الموت المفاجئ للأطفال الرضع هي :
١- عوامل وراثية :
جينات مرتبطة بإختلال في عضلة القلب
جينات مرتبطة بخلل في قنوات الصوديوم والبوتاسيوم في عضلة القلب
جينات مرتبطة بخلل في جهاز المناعة
٢-عوامل بيئية:
هناك عوامل خاصة بالأم مثل صغر السن وسوء التغذية ، التدخين ، تناول المخدرات والمشروبات الكحولية

وعوامل خاصة بالطفل
 أعمارهم من ٢- ٤ شهور ، النوم علي البطن بمشاركة السرير و سوء التغذية أو نقص النمو، الرضاعة الغير طبيعية 
 

للوقاية من أعراض الموت المفاجئ
طبقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال:
١- نوم الطفل علي الظهر
٢-المراتب الغير مرنه 
٣-النوم مع الوالدين في نفس الغرفة
٤-استخدام غطاء بفتحات 
٥-تجنب المواد السوفت كالمخدات
٦- تجنب مشاركة السرير
٧-تجنب التدفئة الزائدة
٨-تجنب التدخين

الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال متلازمة الموت المفاجئ للرضع عوامل وراثية عوامل بيئية عوامل خاصة بالطفل الوقاية من الأعراض تجنب التدخين نوم الطفل علي الظهر تجنب التدفئة الزائدة الموت المفاجئ