كل ما تريد معرفته حول متلازمة الموت المفاجئ للطفل الرضيع

يتعرض عدد كبير من الأطفال الرضع علي مستوي العالم كل عام لأعراض متلازمة الموت المفاجئ "SIDS" ، نتيجة الاختناق أو الخنق في الفراش أو سبب غير معروف علميا ، وذلك في عمرأقل من عام ، وتتراوح نسبتها حوالي ٠.٥ لكل ١٠٠٠ طفل .

ويقول الدكتور موسي علي موسي أخصائي طب الأطفال والحميات وحديثي الولادة بطب الأزهر، في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " عن أسباب وأعراض متلازمة الموت المفاجئ للأطفال الرضع هي :

١- عوامل وراثية :

جينات مرتبطة بإختلال في عضلة القلب

جينات مرتبطة بخلل في قنوات الصوديوم والبوتاسيوم في عضلة القلب

جينات مرتبطة بخلل في جهاز المناعة

٢-عوامل بيئية:

هناك عوامل خاصة بالأم مثل صغر السن وسوء التغذية ، التدخين ، تناول المخدرات والمشروبات الكحولية

وعوامل خاصة بالطفل

أعمارهم من ٢- ٤ شهور ، النوم علي البطن بمشاركة السرير و سوء التغذية أو نقص النمو، الرضاعة الغير طبيعية



للوقاية من أعراض الموت المفاجئ

طبقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال:

١- نوم الطفل علي الظهر

٢-المراتب الغير مرنه

٣-النوم مع الوالدين في نفس الغرفة

٤-استخدام غطاء بفتحات

٥-تجنب المواد السوفت كالمخدات

٦- تجنب مشاركة السرير

٧-تجنب التدفئة الزائدة

٨-تجنب التدخين