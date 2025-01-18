كل ما تريد معرفته حول متلازمة الموت المفاجئ للطفل الرضيع

يتعرض عدد كبير من الأطفال الرضع علي مستوي العالم كل عام لأعراض متلازمة الموت المفاجئ "SIDS" ، نتيجة الاختناق أو الخنق في الفراش أو سبب غير معروف علميا ، وذلك في عمرأقل من عام ، وتتراوح نسبتها حوالي ٠.٥ لكل ١٠٠٠ طفل .
ويقول الدكتور موسي علي موسي أخصائي طب الأطفال والحميات وحديثي الولادة بطب الأزهر، في تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " عن أسباب وأعراض متلازمة الموت المفاجئ للأطفال الرضع هي :
١- عوامل وراثية :
جينات مرتبطة بإختلال في عضلة القلب
جينات مرتبطة بخلل في قنوات الصوديوم والبوتاسيوم في عضلة القلب
جينات مرتبطة بخلل في جهاز المناعة
٢-عوامل بيئية:
هناك عوامل خاصة بالأم مثل صغر السن وسوء التغذية ، التدخين ، تناول المخدرات والمشروبات الكحولية
وعوامل خاصة بالطفل
أعمارهم من ٢- ٤ شهور ، النوم علي البطن بمشاركة السرير و سوء التغذية أو نقص النمو، الرضاعة الغير طبيعية
للوقاية من أعراض الموت المفاجئ
طبقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال:
١- نوم الطفل علي الظهر
٢-المراتب الغير مرنه
٣-النوم مع الوالدين في نفس الغرفة
٤-استخدام غطاء بفتحات
٥-تجنب المواد السوفت كالمخدات
٦- تجنب مشاركة السرير
٧-تجنب التدفئة الزائدة
٨-تجنب التدخين