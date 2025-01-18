تعرف على فوائد الحفاظ على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة في سن اليأس، وبعض التوصيات التي قد تفيدك من خلال الاتى.

ممارسة الرياضة هو أمر في غاية الأهمية، وضروري لأجيال مختلفة خاصة للنساء في سن اليأس، أبرز المعلومات حول ممارسة الرياضة في سن اليأس إليك في الآتي:

فوائد ممارسة الرياضة في سن اليأس.

سواء كنت قد مارست الرياضة بشكل منتظم لعدّة سنوات، أو لم تمارسيها، فإن ممارسة الرياضة في سن اليأس بعد انقطاع الطمث تحمل في جعبتها الكثير من الفوائد. فهي قد تساهم في الآتي:

1. منع ازدياد الوزن.

تميل النساء إلى فقدان كتلة العضلات ولزيادة نسبة الدهون في منطقة البطن خلال وبعد فترة اليأس، قد تساهم زيادة معدل ممارسة الرياضة في سن اليأس ولو بنسبة طفيفة في منع ازدياد الوزن.

2. تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

قد تحميك ممارسة الرياضة البدنية خلال وبعد فترة الإياس والتي تُثمر عن فقدان الوزن من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

3. تقوية العظام.

تؤدي ممارسة الرياضة في فترة اليأس إلى إبطاء عملية تدهور العظام، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في إبطاء أو الوقاية من مرض هشاشة العظام ، وبالتالي فإنه يقلل من احتمالات حدوث كسور في العظام.

4. الحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.

تزداد مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة خلال وبعد فترة سن اليأس، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

قد تساهم ممارسة الرياضة البدنية بشكل منتظم في منع ازدياد ر مخاطر الإصابة بهذه الأمراض.

5. تحسين الحالة النفسية.

قد تحسن ممارسة الرياضة في سن اليأس من الحالة النفسية وتساعد في التخلص من أعراض التوتر والاكتئاب.

تأثير الرياضة على علامات وأعراض سن اليأس.

لم تثبت حتى الآن نجاعة ممارسة الرياضة البدنية في الحدّ من أعراض سن اليأس، مثل: هبات الحرارة واضطرابات النوم، ومع ذلك يبدو أن ممارسة الرياضة لدى بعض النساء تشكل ملاذًا آمنًا لتقليل حدّة التوتر والضغط الذي يرافق هذه المرحلة كما أنها ترفع جودة الحياة.

توصيات لممارسة الرياضة في سن اليأس.

بالنسبة للنساء اللاتي يتمتعن بصحة جيدة، فالتوصيات حول ممارسة الرياضة في سن اليأس هي كالآتي:

ممارسة الرياضة الهوائية أو الإيروبيك لمدة ساعتين ونصف على الأقل بدرجة قوة متوسطة، وممارسة الرياضة الهوائية بدرجة شديدة القوة لمدة ساعة وربع، كل أسبوع.

القيام بتقسيم إجمالي الوقت المطلوب على كل الأسبوع.

ممارسة تمارين لزيادة قوة العضلات مرتين في الأسبوع على الأقل

القيام باختيار برنامج تدريبي تستطيعين متابعته على المدى البعيد.

وضع أهدافًا واقعية يمكن تحقيقها لنفسك حتى لا تفقدي الحافز بدلًا من أن تقولي لنفسك إنك سوف تتمرنين أكثر.

التقيد بالمشي لمدة 15 دقيقة بعد تناول وجبة العشاء.

القيام برفع سقف أهدافك من فترة لأخرى.

الانضمام إلى صديقة أو مجموعة خلال ممارسة الرياضة في سن اليأس فقد يساهم ذلك بالاستمرار في ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

التمارين التي يوصى بها خلال ممارسة الرياضة في سن اليأس

التمارين التي بوسعك القيام بها خلال ممارسة الرياضة في سن اليأس تشمل على الآتي:

• تمارين الرياضة الهوائية أوالإيروبيك.

• تمارين تقوية العضلات.

• تمارين شد الجسم (إطالة العضلات).

• تمارين الحفاظ على التوازن.

تذكرّي بأنك لست بحاجة للذهاب إلى القاعة الرياضية من أجل ممارسة الرياضة في سن اليأس. بوسع النشاطات اليومية كالرقص أو الاعتناء بالحديقة المساهمة في تحسين صحتك، وبغض النظر عن الرياضة التي قمت باختيارها خذي كل الوقت اللازم للقيام بعملية الإحماء قبل التمارين والتبريد الآمن بعدها.