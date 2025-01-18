الثلاثاء.. لمسة وفاء للكاتب الراحل بشير الديك في اتحاد الكتاب

في أول نشاط لها بعد تولي السيناريست أيمن سلامة رئاستها خلفًا للراحل بشير الديك تقيم جمعية مؤلفي الدراما بالتعاون مع اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي ونقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة حفل تأبين وتكريم للكاتب الكبير بشير الديك، الذي وفاته المنية في 31 ديسمبر من العام المنقضي وذلك بمقر اتحاد الكتاب بشارع حسن صبري بالزمالك.

يحضر اللقاء لفيف من الكتاب والمخرجين إلى جانب الدكتورة دينا ابنة الراحل الذي امتعنا بأعماله السينمائية الرائعة كفيلم سواق الأتوبيس والحريف وليلة ساخنة وغيرها من الأعمال الخالدة، وسيقام حفل التأبين يوم الثلاثاء 21 يناير في تمام السادسة مساء.