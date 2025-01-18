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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الثلاثاء.. لمسة وفاء للكاتب الراحل بشير الديك في اتحاد الكتاب

بشير الديك
بشير الديك
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في أول نشاط لها بعد تولي السيناريست أيمن سلامة رئاستها خلفًا للراحل بشير الديك تقيم جمعية مؤلفي الدراما بالتعاون مع اتحاد الكتاب برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي ونقابة السينمائيين برئاسة المخرج مسعد فودة حفل تأبين وتكريم للكاتب الكبير بشير الديك، الذي وفاته المنية في 31 ديسمبر من العام المنقضي وذلك بمقر اتحاد الكتاب بشارع حسن صبري بالزمالك.

يحضر اللقاء لفيف من الكتاب والمخرجين  إلى جانب الدكتورة دينا ابنة الراحل الذي امتعنا بأعماله السينمائية الرائعة كفيلم سواق الأتوبيس والحريف وليلة ساخنة وغيرها من الأعمال الخالدة، وسيقام حفل التأبين يوم الثلاثاء 21 يناير في تمام السادسة مساء.

حفل تأبين بشير الديك الكاتب أيمن سلامة جمعية مؤلفى الدراما