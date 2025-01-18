وكيل صحة سوهاج يجتمع مع مسؤولي مستشفى الحميات لبحث سبل تحسين الخدمات

عقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم السبت، بحضور الدكتور عمر عبد الجابر، مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد لطفي مدير إدارة الحميات، اجتماع مع إدارة مستشفى الحميات حضره الدكتور إسماعيل عثمان مدير المستشفى والدكتور هشام الشريف، نائب مدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام بها.

واستعرض الدكتور اسماعيل عثمان أمام وكيل الوزارة الخدمات المقدمة للمرضى من خلال المستشفى والخدمات المقدمة بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفي، وكذلك أهم المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبيه أثناء تقديم الخدمة.

ومن جانبه وجه دويدار الإدارة العامة للطب العلاجي بتذليل جميع العقبات التي تم طرحها بالاجتماع لتقديم خدمة أفضل للمرضى، كما وجه أيضًا بتوقيع بروتوكول تعاون بين المستشفي ومعهد أورام سوهاج لتقديم خدمات متكاملة للمرضى.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية متابعة الصيانة الدورية للأجهزة بالمستسفى وتكثيف تدريب جميع الكوادر عليها وكذلك الاهتمام بالتدريب الطبي المستمر لمردوده الإيجابي على مقدمي ومتلقي الخدمة رفع كفاءه الفريق الطبي وإكسابه مزيد من الخبرات.

وشدد دويدار على الاهتمام بالتدريب على أساسيات وقواعد مكافحة العدوى لجميع الكوادر الطبية بالمستشفى، مثمنًا جهود الفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى ومجهوداتهم الملموسة وسعيهم الدائم لخدمة المرضي.

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