أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث تم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1273 شاحنة و 450 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 698 شاحنة و 426 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 575 شاحنة و 24 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال اربع سفن وهي سينا ، امل ، الحرية ودليلة بينما تغادر السفينة Alcudia Express ، فيما استقبل الميناء بالامس السفينة Alcudia Express وغادرت السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 3600 طن بضائع و 420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الأربع وهي عمان ، بريدج ، آور وآيلة. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE1 علي متنها 325 سيارة بوزن 650 طن قادمة من السعودية
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2175 راكب بموانيها.
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تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة حيث تم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1273 شاحنة و 450 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 698 شاحنة و 426 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 575 شاحنة و 24 سيارة.