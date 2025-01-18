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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة والد الفنانة ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
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أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفاة والداها، معلقة: "توفي إلى رحمة الله أبويا البقاء لله".

تعيش الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني الكبير، رغم غيابها عن جمهورها منذ فترة، خاصةً وأنها لم تشارك في دراما رمضان 2024، وتشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بمسلسل في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل "وتقابل حبيب"، مع الفنان كريم فهمي.

حققت الفنانة ياسمين عبد العزيز من قبل نجاح كبير مع الفنان كريم فهمي، من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، وأشاد الجمهور بالعمل بشكل كبير.

43988-وفاة-والد-ياسمين-عبد-العزيز
43988-وفاة-والد-ياسمين-عبد-العزيز
ياسمين عبد العزيز وفاة والد الفنانة ياسمين عب