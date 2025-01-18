إطلاق مبادرة مصر GATE نبوغ لدعم الموهوبين والمبتكرين

أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، مبادرة "مصر GATE نبوغ" التي تهدف إلى اكتشاف ورعاية الأطفال والشباب ذوي القدرات الاستثنائية في مختلف المجالات.

حضر الفعالية عدد من قيادات الوزارة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وعدد من الطلاب الموهوبين من مدارس مختلفة.

وأكد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أن المبادرة جزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تركز على تأهيل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، مضيفًا أن المبادرة تسعى إلى ربط التعليم العالي بالصناعة، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني ودعم "الجمهورية الجديدة".

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى أن الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبتكرين هو واجب وطني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير بيئة تعليمية تشجع على الإبداع والابتكار، وتدعم التعاون مع الخارج لتوسيع آفاق الطلاب المبدعين.

في السياق ذاته، أوضح وزير العمل محمد جبران أن المبادرة تسهم في تطوير المهارات الإبداعية والتفكير النقدي لدى الطلاب، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.

وتستهدف المبادرة التي تديرها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على اكتشاف مهاراتهم وتنميتها عبر برامج تعليمية متخصصة، كما توفر لهم فرصًا للمشاركة في المسابقات الدولية.

وأعرب الحضور عن تفاؤلهم بأن المبادرة ستفتح آفاقًا واسعة للطلاب الموهوبين في مصر، مؤكدين على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص لدعم هذه المواهب التي تمثل رأس المال البشري الذي سيساهم في قيادة مصر نحو المستقبل.