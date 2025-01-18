تعاني النساء من الاكتئاب بشكل أكبر من الرجال، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن الفتيات والنساء تصبن بالاكتئاب مرتين أكثر مقارنة بالرجال، وتتمثل أسباب الاكتئاب عند النساء فيما يأتي:

1. العامل الوراثي.

تعد النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي بالإصابة بالاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بغيرهن.

2. تغييرات في الدماغ.

تختلف أدمغة المصابات بالاكتئاب عن غير المصابات ويرجع ذلك إلى كيمياء الجسم، إذ تتميز أجزاء الدماغ التي تدير الحالة المزاجية والأفكاروالشهية والسلوك عند النساء غير المصابات بالاكتئاب بالتوازن الصحيح للمواد الكيميائية على عكس النساء المصابات به.

3. تقلب مستويات الهرمونات.

يساهم ارتفاع وانخفاض هرمونات الأستروجين والبروجسترون بشكل مفاجئ عند النساء خلال فترة الحيض أو الحمل أو النفاس أو انقطاع الطمث أو الإجهاض إلى تعرض المرأة للاكتئاب.

4. التعرض لظروف قاسية.

قد تكون أحداث الحياة المرهقة والظروف القاسية، مثل: التعرض إلى الصدمة أو فقدان أحد الأحباء أو حدوث اختلافات في العلاقة أو زيادة أعباء ومسؤوليات العمل أو رعاية الأطفال والوالدين المسنين أو التعرض إلى إساءة أو مواجهة الفقر سببًا في الاكتئاب لدى بعض النساء.

5. الإحساس بالألم.

إن إصابة النساء بالألم العاطفي أو الجسدي على المدى الطويل يسبب الإصابة بالاكتئاب، فقد ينتج الألم عن حالة طبية مزمنة أو حادث أو صدمة مثل الاعتداء الجنسي.

6. طبيعة الدور الاجتماعي.

إن النساء اللاتي يفضلن البقاء في المنزل كربات بيوت قد يصبن بالاكتئاب نتيجة عدم تقدير المجتمع لهن، وفي الوقت نفسه قد تواجه النساء اللاتي يعملن خارج المنزل عدم المساواة في العمل أو قد يشعرن بالتعارض بين دورهن كزوجة وربة منزل وهذا ما يسبب الاكتئاب.

7. أسلوب مواجهة المشكلات.

تميل النساء في حل مشكلاتها اليومية من خلال العاطفة والتفكير العميق في التفاصيل الأمر الذي يسبب لهن الاكتئاب على عكس الرجال الذين يستخدمون أسلوب تشتيت الانتباه لمساعدتهم في نسيان مشكلاتهم.

كيف يختلف الاكتئاب عند النساء عن الرجال؟

هناك العديد من الاختلافات بين اكتئاب النساء واكتئاب الرجال، إذ يختلف الاكتئاب عند النساء في أمور عديدة منها:

• يظهر في وقت مبكر.

• يستمر لمدة أطول من الرجل.

• يعود بأي وقت على عكس الرجل.

• يرتبط بأحداث حياتية مرهقة.

• يكون أكثر حساسية للتغيرات الموسمية.

• يزيد من شعور النساء بالحزن.

• يصل إلى درجة التفكير بالانتحار، مع ذلك إن نسبة الانتحار عند النساء في الواقع أقل من الرجال.

• يرتبط باضطرابات القلق، بالتحديد أعراض الهلع والرهاب واضطرابات الأكل.

أنواع الاكتئاب عند النساء

بعد أن تعرفت على أسباب الاكتئاب عند النساء، إليك أنواع الاكتئاب التي تصيب النساء:

1. الاكتئاب الشديد.

يعرف أيضا باسم الاضطراب الاكتئابي الرئيسي، هذا الشكل من الاكتئاب يعتبر حاد نظرًا إلى أن المرأة تفقد قدرتها على الاستمتاع بالأنشطة التي كانت تعد في يوم ممتعة بالنسبة لها.

قد يؤثر هذا الشكل من الاكتئاب على قدرة المرأة علة ممارستها للأمور اليومية المعتادة، مثل: العمل، والنوم، وتناول الطعام، والعلاقات الشخصية والاجتماعية الخاصة بها.

قد يستغرق الاكتئاب الشديد وقتًا طويلًا وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالشعور بتدني احترام الذات عند النساء.

2. اكتئاب ما بعد الولادة.

يحدث هذا الاكتئاب في العادة بعد ولادة الطفل أو أثناء الحمل، غالبًا ما يشار إليه باسم الكآبة النفاسية، وتظهر بالعادة أعراضه في الأشهر التالية للولادة.

3. الاضطراب الاكتئابي المستمر.

يصنف هذا الاكتئاب على أنه الأكثر اعتدالًا وتشعر خلاله المرأة بالحزن ويستمر لمدة عامين أو أكثر، من الممكن حصول نوبات من الاكتئاب الشديد أثناء الاضطراب الاكتئابي المستمر.

4. اضطراب ما قبل الطمث.

يظهر في هذا الشكل من الاكتئاب تقلبات مزاجية شديدة وقلق وأفكار سلبية تبدأ في الأسبوع السابق لبدء الحيض، وتزداد بمجرد بدء الطمث.

• يعد أعراض هذا الاكتئاب شديدة ويؤثر سلبًا على العلاقات الشخصية وممارسة الأنشطة اليومية.