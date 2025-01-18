احتفالا بمرور 20 عامًا على تأسيسها.. مسار إجباري تطلق ألبوم ”ما بقتش أخاف“

أعلنت فرقة "مسار إجباري" عن إطلاق ألبومها الجديد المرتقب "مابقتش أخاف"، ويُعد هذا الإصدار أول ألبوم كامل للفرقة منذ ألبومهم "نص الحاجات" الصادر عام 2022، حيث تشهد الفرقة في هذا الألبوم تنويعات جديدة على أسلوبها الموسيقي المميز، ومن المقرر أن يتم إصدار ألبوم "مابقتش أخاف" على ثلاث أجزاء، وسيتم إصدار الفيديو الموسيقي لأغنية الألبوم الرئيسية "مابقتش أخاف" في 5 فبراير المقبل.

يأتي إصدار ألبوم "مابقتش أخاف" بالتزامن مع احتفال الفرقة بمرور 20 عامًا على تأسيسها، وللاحتفال بهذه المناسبة، سيتم قريبًا إصدار فيلم وثائقي يحمل نفس اسم الألبوم، من إخراج أمير الشناوي. يوثق الفيلم رحلة صناعة الألبوم، ويستعرض صراعات الفرقة وأحلامها وذكرياتها على مدار مسيرتها.

ويصاحب الأغاني فيديوهات (lyric videos) من إخراج عبدالله صبري.

https://www.instagram.com/reel/DE7q85-thsL/?igsh=bDFjZmZmeHc4eGtp