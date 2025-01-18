مصر تحتفل بانطلاق المؤتمر العربي الثاني للطاقة المتجددة والمستدامة

انطلقت فعاليات "المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة" في القاهرة، بتنظيم من نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.

شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة، بهدف مناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم العربي في هذا المجال الحيوي.

أشار المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، في كلمته إلى أهمية التحول للطاقة المتجددة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مؤكدًا على أن مصر تواصل العمل على تسخير إمكاناتها الطبيعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة.

كما شدد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، على ضرورة تعزيز التعاون العربي للاستفادة من موارد الطاقة الشمسية والرياح في المنطقة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، مع التركيز على دور البحث العلمي في دفع عجلة تطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم العربي.