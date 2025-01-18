ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مصر تحتفل بانطلاق المؤتمر العربي الثاني للطاقة المتجددة والمستدامة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت فعاليات "المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة" في القاهرة، بتنظيم من نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.

 شارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة المتجددة، بهدف مناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم العربي في هذا المجال الحيوي.

أشار المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، في كلمته إلى أهمية التحول للطاقة المتجددة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة، مؤكدًا على أن مصر تواصل العمل على تسخير إمكاناتها الطبيعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة.

 كما شدد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، على ضرورة تعزيز التعاون العربي للاستفادة من موارد الطاقة الشمسية والرياح في المنطقة. 

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات، مع التركيز على دور البحث العلمي في دفع عجلة تطوير حلول الطاقة المستدامة في العالم العربي.

 

 

للطاقات المتجددة والمستدامة اتحاد المهندسين العرب