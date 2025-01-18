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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمين نقابة المهندسين يدعو لتبني سياسات وأفكار جديدة تهدف إلى تحقيق استدامة الطاقة

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دعا المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين في ختام كلمته بالمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، إلى تبني سياسات وأفكار جديدة تهدف إلى تحقيق استدامة الطاقة في العالم العربي. 

وأوضح أن الدول العربية بحاجة إلى التعاون المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تبني الابتكارات والحلول المستدامة التي تلبي احتياجات الأجيال القادمة.

وأضاف أن الطاقة المتجددة لا تقتصر على توفير مصادر طاقة نظيفة، بل تعد خطوة نحو تحقيق استقلال طاقي للمنطقة، وهو ما يساهم في تعزيز الأمان البيئي والاقتصادي للدول العربية.

 

نقابة المهندسين محمود عرفات استدامة الطاقة