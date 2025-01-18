التنمية الشبابية تنظم ندوة توعوية حول دور المرأة في الإسلام ببلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تفعيلًا لمبادرة "علشان نربي صح" وتنفيذًا لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان قامت الإدارة العامة للشباب إدارة أندية الفتاة والمرأة بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب إدارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة بتنظيم ندوة توعوية حول"المرأة فى الإسلام"، وذلك بحضور ومشاركة 50 فتاة من عضوات نادي الفتاة بمركز التنمية الشبابية بلبيس التابع لإدارة شباب بلبيس شرق.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الدكتور أحمد عبد الغزيز عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بتقديم الندوة والتي تناولت التعريف بمسؤولية المرأة في المجتمع ومواصفات المرأة الصالحة ودورها في إعداد جيل واعي ومثقف يساهم في بناء وتنمية المجتمع.