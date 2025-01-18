التشيك تعلن مشاركة وزير خارجيتها في منتدى "دافوس" الاقتصادي

أعلنت التشيك عن مشاركة وزير خارجيتها، يان ليبافسكي، في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" في سويسرا والذي سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية، بحسب ما ذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية اليوم السبت، إن "ليبافسكي سيعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وخبراء في القطاعين المصرفي وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تأثير التكنولوجيا والوضع الأمني في أوروبا والعالم على آفاق الاقتصاد خلال السنوات القادمة".

وأضافت أن وزير الخارجية التشيكي سيولي عناية خاصة لأخطار ما وصفتها بـ "التهديدات الهجينة وحملات التضليل الإعلامي في الوقت الحاضر"، كما سيعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى مع نظرائه من أوكرانيا وسويسرا وتايلاندا.