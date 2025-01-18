ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

التشيك تعلن مشاركة وزير خارجيتها في منتدى "دافوس" الاقتصادي

التشيك
التشيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت التشيك عن مشاركة وزير خارجيتها، يان ليبافسكي، في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" في سويسرا والذي سيُعقد خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير الجاري.
وذكرت وزارة الخارجية التشيكية، بحسب ما ذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية اليوم السبت، إن "ليبافسكي سيعقد اجتماعات مع ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وخبراء في القطاعين المصرفي وتكنولوجيا المعلومات، لبحث تأثير التكنولوجيا والوضع الأمني في أوروبا والعالم على آفاق الاقتصاد خلال السنوات القادمة".
وأضافت أن وزير الخارجية التشيكي سيولي عناية خاصة لأخطار ما وصفتها بـ "التهديدات الهجينة وحملات التضليل الإعلامي في الوقت الحاضر"، كما سيعقد اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى مع نظرائه من أوكرانيا وسويسرا وتايلاندا.

التشيك دافوس المنتدى الاقتصادي العالمي سويسرا