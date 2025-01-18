ads
السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال يبحث مع برنامج الأغذية العالمي تعزيز التعاون في مجال الإغاثة

الصومال
الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حث رئيس الهيئة الوطنية الصومالية لإدارة الكوارث محمود معلم عبد الله، اليوم السبت، مع المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا لوران بوكيرا، الوضع الإنساني في البلاد، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات العاملة في مجال الإغاثة.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية الصومالية لإدارة الكوارث، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، برنامج الأغذية العالمي إلى العمل مع الهيئة ووزارات الإغاثة وإدارة الكوارث في الولايات الإقليمية، بالتزامن مع القلق الشديد من موجة الجفاف، ومتابعة الوضع عن كثب.

الصومال برنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا