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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمين اتحاد المهندسين: التعاون العربي لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة أصبح ضرورة ملحة

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قال الدكتور المهندس عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن التعاون بين الدول العربية في مجال الطاقة المتجددة أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة. 

وأكد خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، على أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار التي تعزز التعاون العربي في هذا المجال.

وشدد الحديثي على أن العلماء والمهندسين العرب يمتلكون القدرة على الاستفادة من الثروات الطبيعية المتاحة في المنطقة، مثل الشمس والرياح، من أجل تحقيق مستقبل مستدام باستخدام الطاقة المتجددة.

عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب الطاقة المتجددة