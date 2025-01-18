الجزيرى: لا نخوض المباراة كأنها تحصيل حاصل ولكن من أجل تحقيق الفوز

أكد التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.



وتابع في المؤتمر الصحفي قائلاً:" لا نخوض المباراة كأنها تحصيل حاصل، وسنخوض اللقاء لتحقيق الفوز، ونعلم أن إنيمبا منافس قوي".

وواصل المهاجم قائلاً:" الزمالك يتطلع لتحقيق الفوز خاصة وأن المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا".



وتابع الجزيري :" نلعب في فريق كبير ونركز في كل مباراة من أجل تحقيق الهدف والفوز في المباراة".



واختتم قائلاً:" الزمالك جاهز لمواجهة أي فريق في الدور التالي وبالنسبة لي أتمنى مواجهة أقوى فريق في البطولة وجاهزون لأي منافس".



ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غداً الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.