امتحانات الشهادة الإعدادية.. استبعاد 4 رؤساء لجان بالقاهرة بسبب عدم الالتزام بالتعليمات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ إجراءات مشددة لضمان انضباط العملية الامتحانية داخل جميع اللجان.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن استبعاد عدد من رؤساء اللجان بالإدارات التعليمية المختلفة بسبب مخالفات تنظيمية:

إدارة حدائق القبة التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية لمخالفته التعليمات المنظمة لفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد، وعدم الالتزام بالقواعد المعمول بها.

إدارة عين شمس التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عصمت للغات لمخالفته تعليمات حيازة التليفونات المحمولة من قبل الطلاب، وجاري التحقيق معه من قبل الشئون القانونية.

إدارة المطرية التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة المستقبل الإعدادية بنات لمخالفته نفس التعليمات الخاصة بحيازة التليفونات المحمولة للطلاب، مع فتح تحقيق قانوني.

إدارة الزيتون التعليمية:

تم استبعاد رئيس لجنة مدرسة سراي القبة الإعدادية بنات لنفس المخالفة المتعلقة بحيازة التليفونات المحمولة، وجاري التحقيق.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات على المتسببين في هذه المخالفات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد والتعليمات لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.