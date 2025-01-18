الصين تحافظ على توظيف مستقر في عام 2024 مع انخفاض معدل البطالة

أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء أن متوسط معدل البطالة في المناطق الحضرية في الصين بلغ 5.1 بالمائة في عام 2024، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن عام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /السبت/ أنه وفقا للهيئة، حافظ وضع التوظيف في الصين على استقراره في عام 2024، وأظهرت بيانات الهيئة أن معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها الاستطلاع بلغ 5.1 بالمائة في ديسمبر الماضي، بينما بلغ المعدل في 31 مدينة صينية كبرى 5 بالمائة.

وفي عام 2024، بلغ إجمالي عدد العمال المهاجرين من الريف 299.73 مليون، بزيادة قدرها 2.2 مليون عن العام الأسبق.

وقال "فو لينج هوي" المتحدث باسم الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء - في مؤتمر صحفي - إن ضغوط التوظيف على الشباب بدأت في الانخفاض منذ يوليو الماضي. وفي ديسمبر الماضي، انخفض معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع للفئة العمرية 16-24 عاما (باستثناء الطلاب) بمقدار 0.4 نقطة مئوية على أساس شهري، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.

وعزا "فو" استقرار وضع التوظيف في العام الماضي إلى توسع الاقتصاد، وزيادة فرص العمل في قطاع الخدمات، وسياسة الحكومة "التوظيف أولا"..وقال إنه في عام 2025، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للحفاظ على استقرار التوظيف بسبب التحديات التي تواجه الاقتصاد وسوق العمل.

وأضاف أنه سيتم طرح برامج دعم التوظيف للقطاعات والصناعات الرئيسية والمجتمعات الحضرية والريفية والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز التوظيف بين الفئات المستهدفة وضمان الاستقرار العام في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، أعلنت السلطات الصينية يوم الخميس الماضي أنه سيتم إطلاق مبادرة لتعزيز التوظيف خلال الفترة من منتصف يناير الجاري إلى منتصف مارس المقبل، مع التركيز على تقديم خدمات التوظيف للباحثين عن عمل في المناطق الريفية وأولئك الذين يبحثون عن فرص ريادة الأعمال، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب العمل في العثور على الكفاءات المناسبة.

