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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. إغلاق 4 محلال بسموحة في الإسكندرية

غلق محالات مخالفة
غلق محالات مخالفة بالإسكندرية
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توجهت لجنة الغلق لمنطقة سموحة فى وجود شرطة المرافق بحي شرق، حيث تم إغلاق 4 محال تدار بنشاط بلاي استيشن بدون ترخيص وتسبب إزعاج لراحة السكان بممرات عمارات الإسكان والتعمير بشارع الطيار محمود شكرى بسموحة في محافظة الإسكندرية.

كما تم أثناء قيام اللجنة بأعمالها تغريم 5 محال بإجمالي مبالغ 13 ألف جنيه، وتستمر أعمال المتابعة على مدار اليوم.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة العمل بقانون التراخيص الجديد 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حى شرق وما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للحى.

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