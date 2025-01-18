دهسها ولاذ بالفرار.. تجديد حبس سائق ميكروباص تسبب في وفاة سيدة بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات حبس سائق سيارة ميكروباص المتهم بدهس سيدة والتسبب في وفاتها، 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بعرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.



كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفاة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

و بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق إصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.