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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمين عام نقابة المهندسين: الاعتماد على الطاقة المتجددة ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية

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أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين ، أن التحول إلى الطاقة المتجددة ليس خيارًا رفاهيًا بل هو ضرورة ملحة تفرضها التغيرات المناخية والاقتصادية التي يشهدها العالم. 

وأوضح خلال كلمته اليوم المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة المقام الان بمقر النقابة، أن الطاقة المتجددة يمكن أن تكون الحل الأمثل لمواجهة تحديات التغير المناخي ونضوب الموارد الطبيعية.

وأشار عرفات إلى أهمية البحث العلمي في تطوير تقنيات الطاقة المتجددة، مؤكدًا على أن الاستثمار في هذا المجال سيحقق الاستقلال الطاقي للدول العربية ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري

نقابة المهندسين التغيرات المناخية