جروس: هدفنا الفوز على إنيمبا رغم حسم التأهل

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه يتطلع للفوز على إنيمبا النيجيري في مباراة الغد بالكونفدرالية الإفريقية رغم حسم التأهل للدور التالي.

وأضاف جروس في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، "هدفنا الفوز في كل المباريات، ونعلم أن المنافس في لقاء الغد ليس سهلًا، والمباريات في البطولة الإفريقية تكون مهمة ويجب الفوز بها".

وقال المدير الفني: "لا يزال أمامنا 24 ساعة للتجهيز للقاء الغد، وأتابع حالة المصابين، وقد تكون هناك بعض التعديلات في تشكيل الفريق خلال اللقاء، وهدفنا تحقيق الفوز، وأثق في تركيز أي لاعب يشارك في اللقاء".

وواصل جروس قائلًا:" أصعب أمر في الكرة هو خلق توازن بين الدفاع والهجوم، وذلك يحتاج لعمل كثير، ولكن نعمل على علاج السلبيات في الفترة الحالية".

وفيما يتعلق بشأن المنافس المنتظر للزمالك في الدور التالي قال: "نركز في لقاء الغد، وجاهزون لأي منافس في الدور التالي".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.