تجديد حبس عامل مغسلة لسرقته سيارة سيدة في القاهرة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل بمغسلة لسرقته سيارة سيدة بحلوان، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقة سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمغسلة سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة ، وبحوزته السيارة المستولى عليها .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.