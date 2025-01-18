طارق النبراوي: مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة

أشار المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، إلى جهود مصر الكبيرة في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة.

وأكد أن مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة أبيدوس تمثل خطوات كبيرة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف النبراوي أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في الطاقة المتجددة بفضل موقعها الجغرافي المتميز، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى المشاريع التي تحقق طفرة في هذا المجال مثل مشاريع الرياح على ساحل البحر الأحمر.