إطلاق فعاليات المؤتمر العربي الثاني للطاقة المتجددة والمستدامة

انطلقت فعاليات "المؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة" الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.

الحدث يضم مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الطاقة المتجددة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه العالم العربي في هذا المجال.

في افتتاح المؤتمر، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر ونائب رئيس اتحاد المهندسين العرب، على أهمية هذا الحدث باعتباره منصة لمناقشة قضايا الطاقة المتجددة والمستدامة. وأشار إلى التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم، والتي تفرض ضرورة التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.