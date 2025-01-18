الزمالك بالزي الأبيض وإنيمبا بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية

عقد صباح اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق إنيمبا زيه باللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي فريق إنيمبا بالإضافة إلى مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره إنيمبا النيجيري في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك حسم تأهله لدور الثمانية بعد الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في الجولة الخامسة بثلاثية مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة.