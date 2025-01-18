النائبة سلاف درويش: القضاء على العشوائيات يدخل ضمن ملف حقوق الإنسان

أكدت النائبة سلاف درويش، عضو مجلس النواب ، علي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد استراتيجية حقيقية لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان هدفه تعزيز دور المجلس في حماية حقوق الإنسان، كما أن ساهم تعديل قوانين مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة حماية حقوقها وحريتها.

وأضافت درويش، خلال كلمتها مؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، أن إصدار قوانين تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين نجح بإطلاق مبادرة حياة كريمة لمساعدة المواطنين وتعزيز حقوقهم ، كما أن تعديل قانون المجلس القومي للإعاقة و الأمومة والطفولة ، وملف العشوائيات من أهم حقوق الإنسان الحقيقية وليس المزيفة التى يصدرها لنا الغرب فهذا الملف يحمى آدمية الإنسان وحقه في حياة انسانية.

والجدير بالذكر ، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.