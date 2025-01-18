بالأسماء.. مصرع وإصابة 16 شخصًا في حادث تصادم مروع بالأقصر

لقي سائق مصرعه، وأصيب 15 شخص آخرين بينهم طفلة بإصابات متفرقة وصفت بالخطيرة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومقطورة، على طريق إسنا الصحراوي جنوب مدينة الأقصر.

الحادث

وتلقت مديرية أمن الأقصر بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة ميكروباص بأخرى مقطورة تريلا على طريق مدخل مدينة إسنا الصحراوي مما أوقع حالة وفاة وعدة إصابات بين ركابها كان أغلبهم يحملون الجنسية السودانية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث تبين سائق سيارة، وإصابة 15 آخرين بينهم السائق و14 من الجنسية السودانية بينهم نساء.

15 مصابًا بينهم 14 سودانيًا

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: إسلام يحيي متوفي، مقيم أسوان النوبة، وإصابة إسلام عبد الله عبد المنعم، 30 سنة، كسر مفتوح بالكاحل الأيسر واشتباه ارتجاج، مصري الجنسية، وأسامة معوض علي 33 سنة، مصري الجنسية، والمصابين السودانيين، هم (هيام محمد الصادق، 20 سنة، كدمات بالظهر - راية إدريس محمد، 50 سنة، جروح وكدمات بالجسم - تبيان صدقى أحمد 23 كدمات بالجسم - أنور آدم موسى 34 سنة، كسر بالذراع اليمن - مازن ابكر موسى 30 سنة، كدمات بالظهر - منال مرغنى عبد الرحيم 45 سنة، كسر بالضلوع - أحمد الطيب النو 24 سنة، كدمات بالجسم - أفراح مصعب سيف 12 سنة، غيبوبة - زبيده معوض علي 53 سنة - ربينا معوض علي 47 سنة، المدعية عبد الرب أحمد 36 سنة - علي محمد خير 19 سنة - رتاج محمد خير 23 سنة- محمد محمد خير 15 سنة).

تم نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابع لهيئة الرعاية الصحية لسرعة تلقيهم العلاج الطبي اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيق.