محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف حملات إزالة الاشغالات بأحياء الثغر

شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

يأتي ذلك في إطار ضبط الشارع السكندري، واستراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بكافة أنحاء المحافظة، نفذ حي المنتزة أول حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتفتيش على المحال العامة استهدفت شوارع محمد نجيب، طريق الجيش، ملك حفني قبلي ، العيسوي، خالد بن الوليد، خلف شارع أبو العرب ، الصاغ عبد السلام وأسفرت الحملة عن التحفظ علي ٢٧٥ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ١١١ ألف جنيه وغلق وتشميع منشآة وتحرير ٢٢ محضر متنوع و٩ إنذارات.

وقام حى العجمي بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات استهدفت الحملة طريق إسكندرية مطروح ، سوق الهانوفيل، وأسفرت عن غلق و تشميع منشآة والتحفظ علي ٩٢ حالة إشغال متنوع.

وشن حي شرق حملة مكبرة تمكنت من إزالة الإشغالات بشوارع ونجت ، الجلاء ،جميلة بو حريد ، محمود الكمشوشي، سوق زنانيري، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد ٩٢ حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب ٣١ ألف جنيه.

وكثف حي العامرية أول حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام شملت شارع السلام بعبد القادر ، طريق الخدمات ، الطريق الصحراوي وأسفرت الحملة عن التحفظ علي عدد ٧٩ حالة إشغال متنوع.

وواصل حي المنتزة ثان حملاته لإزالة الإشغالات والتعديات شملت ش سيدي كمال وش عزيز اباظة وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٦٩ حالة إشغال متنوع.

بينما قام حي وسط حملة مكبرة لإزالة الإشغالات شملت شوارع اللاجتيه، سوق شيديا، ممفيس، سوق الأندلس ،كانوب ،عمر لطفي ، عبد الحميد سند، وأسفرت عن التحفظ على عدد ٨٥ حالة إشغال متنوع.