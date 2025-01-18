حقوقي: مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة

أكد الدكتور «سعيد عبد الحافظ »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن آلية الاستعراض الدولي الشامل تعد أهم الآليات التى تعتمد عليها الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هناك منظمات مجتمع مدني سياسية تلجأ لتحويل الأمم المتحدة لمؤسسة المكايدة ضد بعض الدول

وأضاف « عبد الحافظ»، خلال كلمته بمؤتمر جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"،أن عدد التقارير التي قدمت من مؤسسات وأصحاب المصلحة المصرية بلغت 85 تقريبا وهى أكبر من أى مرة سابقة، مشدداََ علي أن هذه الزيادة دليل على نشاط المجتمع المدني، كما أن مصر هترجع معها 370 توصية والإتحاد الأوروبي بترجع معها من 200 إلى 280 أو 300 توصية، مضيفاً أنه نحن مؤسسات حقوقية وليس أحزاب ولا شأن لنا بالسياسة ومهمتنا توثيق أى حالات وملاحظات تخص حقوق الإنسان .

وأوضح "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، أن مهمتنا تحسين حقوق الإنسان من خلال الحوار مع مؤسسات الدولة، مضيفاً أن حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير ولكن لها ضوابط، مشدداََ على أن عمل المنظمات الحقوقية في السياسة يفسد السياسة ويفسد حقوق الإنسان ومن يفعل ذلك ولاؤه لمن يدفع له.

والجدير بالذكر، أن أطلقت منذ قليل مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان" جلسة حوار رفيعة المستوى ، تحت عنوان "قراءة أولية في تقارير أصحاب المصلحة حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر"، وذلك بحضور أحمد فوقي، رئيس المؤسسة ، الدكتور ولاء جاد الكريم ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، الدكتور سعيد عبد الحافظ ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.



وتناقش الجلسات تحليل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بمداخلات أصحاب المصلحة، ومناقشة القضايا الأساسية التي تحتاج إلى معالجة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.