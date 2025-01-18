تذبذب أسعار الذهب في مصر متأثرًا بارتفاعه العالمي 

شهد سعر الذهب المحلي تذبذبًا خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل اختلاف تأثير عوامل تسعير الذهب، حيث استمر سعر الذهب العالمي في الارتفاع بينما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما تسبب في التحركات العرضية في سعر الذهب المحلي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند المستوى 3770 جنيه للجنيه ليتداول عند ذات المستوى وقت كتابة التقرير، وكان قد انخفض السعر يوم أمس بمقدار 25 جنيه للجرام حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3800 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب المحلي بمقدار 5 جنيهات منخفضًا بنسبة 0.13% حيث أغلق عند المستوى 3775 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3800 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3807 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3750 جنيه للجرام.

وجاء سبب التذبذب في سعر الذهب المحلي نتيجة لتأثره بارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي من جهة، ومن جهة أخرى التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي يحد من مكاسب الذهب ليدفعه إلى التحركات العرضية، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

ومنذ بداية استحقاق الشهادات البنكية لاحظنا عدم انتقال سيولة نقدية كبيرة من البنوك إلى سوق الذهب، وذلك بسبب تجديد العديد من الأفراد للشهادات من جديد بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب المحلي الذي قلل من الطلب على الاستثمار فيه.

هذا وقد أشارت بيانات البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات في مصر الذي يعبر عن تعاملات مصر مع العالم قد شهد عجز بلغ 991.2 مليون دولار بسبب تراجع الصادرات البترولية وانخفاض إيرادات قناة السويس من شهر يوليو إلى سبتمبر من عام 2024.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.

توقعات أسعار الذهب

شهد الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي ليتمكن من تسجيل أعلى مستوى منذ قرابة 5 أسابيع بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي عقب بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت تراجع في معدلات التضخم بشكل قد يدفع البنك الفيدرالي إلى التوقف عن خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وسيطر التذبذب على سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تضارب العوامل المؤثرة عليه ما بين ارتفاع سعر الذهب العالمي وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لينتج عن هذا تذبذب في أداء السعر.

وأغلق سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع فوق المستوى 2700 دولار للأونصة، وذلك بعد أن تمكن السعر من اختراق خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص الصعود خلال الفترة القادمة، ويبقى المستهدف الأقرب عند منطقة المستوى 2730 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

استقرت تداولات الذهب المحلي عيار 21 تحت المستوى 3800 جنيه للجرام خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث حاول السعر اختراق هذا المستوى ولكن يبقى الزخم الصاعد غير كافي لصعود السعر واختراقه هذا المستوى.