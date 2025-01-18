لحيازته هيروين.. حبس عامل سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، وذلك لإحرازه جوهر الهيروين المخدر، في دائرة قسم شرطة المعصرة.

تفاصيل القضية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 10010 لسنة 2024 جنايات قسم المعصرة، والمقيدة برقم 2635 لسنة 2024 كلي حلوان، عن قيام المتهم "م ع"، البالغ من العمر 31 عامًا، بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان قد صدر بحقه أمر ضبط وإحضار في محضر سرقة مسكن، وفقًا للمحضر رقم 10002 لسنة 2024 جنح المعصرة.

أفاد معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، في شهادته أمام النيابة العامة، بأنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار، تم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكن من ضبط المتهم وبحوزته 19 لفافة ورقية تحتوي على مسحوق بيج اللون، وأشار إلى أن المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تقرير المعمل الكيماوي

أكد تقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها الإجمالي 5.30 جرام.