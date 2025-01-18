ضبط المتهمين بالاستيلاء على 140 طن قمح ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات واقعة الاستيلاء على 140 طن قمح من أحد صوامع القمح ببنى سويف وضبط مرتكبى الواقعة.

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية تبلغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى من مدير إحدى الصوامع الكائنة بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف باكتشاف وجود عجز بكميات القمح عهدة الصومعة بلغت 140 طنا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "إثنين منهم يعملان بالصومعة").. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق قطع التيار الكهربائى وتسهيل دخول سيارتين نقل "تم ضبطهما" والاستيلاء على كميات القمح والتصرف فيها لصالح أحد المطاحن الكائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

باستهداف المطحن المشار إليه أمكن ضبط (مشرف وفرد أمن) وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.