بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل.. إسرائيل تنشر قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية السبت، قائمة تضم أسماء 735 أسيرًا فلسطينيًا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان، إن هذا الإفراج يأتي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، حيث وافقت الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح 737 أسيرًا ومعتقلًا لدى إدارة السجون.

وأوضحت الوزارة أنه لن يتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى قبل الساعة الرابعة من مساء الأحد، وهو اليوم الذي من المقرر أن تبدأ فيه عملية التبادل.

وتشمل القائمة عددًا من أعضاء حركات حماس والجهاد وفتح، وبعضهم يقضي أحكامًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بجرائم مثل القتل، وفقًا للوزارة. من بين هؤلاء الأسرى، زكريا الزبيدي، القائد السابق لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، الذي كان جزءًا من عملية هروب من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل عام 2021 قبل أن يتم القبض عليه مرة أخرى مع الفارين الآخرين.

على الرغم من ذلك، كشف تقرير من قناة "كان" العبرية أن خمسة شخصيات بارزة لن يتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وهم:

عباس السيد: محكوم بـ 35 مؤبدًا.

إبراهيم حامد: قائد الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، محكوم بـ 54 مؤبدًا.

عبد الله البرغوثي: محكوم بـ 67 مؤبدًا.

حسن سلامة: محكوم بـ 46 مؤبدًا.

مروان البرغوثي: القيادي في حركة فتح والمرشح المحتمل لخلافة محمود عباس، محكوم بـ 5 مؤبدات.

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد صدقت في ليلة الجمعة/السبت على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، وذلك بعد ساعات من تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية على الاتفاق ذاته.

فيما أكد مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة المقاومة "حماس" أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي من نشر لقائمة الأسرى المتفق عليهم للمرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن وقف إطلاق النار هو إجراء يخصه.

وأوضح المكتب في بيان أن آلية الإفراج عن الأسرى ترتبط بعدد أسرى العدو المنوي الإفراج عنهم وضمن أي فئة منهم، وهي عملية ستمتد طيلة فترة المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأشار إلى أنه سيتم نشر القوائم قبل كل يوم تبادل ضمن آلية متفق عليها في بنود وقف إطلاق النار.