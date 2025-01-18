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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيلة الرسمية لمواجهة نيوكاسل يونايتد وبورنموث

نيوكاسل
نيوكاسل
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أعلن كل من نادي نيوكاسل يونايتد ونادي بورنموث عن التشكيلة الرسمية لمواجهتهما المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، المباراة التي تقام اليوم تأتي في أجواء مشحونة بالتوقعات، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث.

تشكيلة بورنموث: 

يقود الفريق الحارس الإسباني "كيبا أريزابالاجا" في مركز حراسة المرمى، بينما يتكون خط الدفاع من هويسين ، كيركيز ، وكوك.

في خط الوسط، يتواجد كل من بروكس، كريستي، أوتارا، آدامز، وكلويفرت.

أما في خط الهجوم، فيبدأ الثنائي سيمينيو وزابارني 

 

تشكيلة نيوكاسل يونايتد: 

في حراسة المرمى، يتواجد دوبرافكا، بينما يتكون خط الدفاع من بونمان  وجيماريش

في الوسط، يدفع الفريق بكل منجولينتون ،تونالي وجوردون

أما الهجوم، فيقوده الثلاثي إسحاق، هول وألميرون.

تعد هذه المباراة اختبارًا حقيقيًا لكلا الفريقين في مسيرتهما بالدوري. فبينما يسعى نيوكاسل يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية، يطمح بورنموث لتحقيق الفوز واستعادة توازنه في جدول الترتيب.

ويترقب الكثير مواجهة مليئة بالإثارة والحماس بين الفريقين على أرض الملعب.

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