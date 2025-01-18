القبض على سائق مينى باص مدارس لسيره عكس الاتجاه بالتجمع

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق مينى باص مدارس لسيره عكس الإتجاه بمنطقة التجمع.

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن قيام قائد سيارة "مينى باص" وبصحبته طلبة مدارس بالسير عكس الإتجاه بمنطقة التجمع ، معرضاً حياته والطلبة للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد (مالك السيارة "له معلومات جنائية") وبسؤاله أفاد بأن السيارة بحيازة (سائق) تم ضبطه والسيارة وتبين عدم حمله رخصة تسيير وأن السيارة منتهية التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال السيارة وقائدها.

