ضبط 227 طن و500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بفاقوس والصالحية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية وبرفقة عاطف مرقص وأبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات للمرور على الأسواق بدائرة مركز ومدينة فاقوس والصالحية، وأسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب مخزن للأسمدة والمخصبات الزراعية برقم 177 لسنة 2025 لضبط 227 طن و500 كيلو أسمدة زراعية مدعمة.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.